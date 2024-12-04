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2024年12月4日星期三
黃照達
小粉人看日子
世紀．星期三專題：文化豈止於管理？與何慶基教授續談公共人文學 / 文．譚偉峰／編輯．孫志超
世紀．M+百物誌：王大閎──台灣現代主義建築的先驅 / 文．葉俊文
米高許 / 馬家輝
雲上的女孩 / 黎佩芬
俄烏戰爭最危險一刻 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
誰主生死？ / 陳文敏
花樹留聲 / 曾信繁
喵喵咪咪麼 / 草日
皇仁舊生會周年晚宴 / 鄭志文
透過文字去旅行（上） / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
你的手機不是全宇宙 / 陳子謙
租來的房子 / 趙曉彤
寄了一整個春天 / 文佩卿
貓的語言 / 廖子豐
小粉人看日子 / 黃照達
【明報文章】（請看附圖）
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世紀．星期三專題：文化豈止於管理？與何慶基教授續談公共人文學 / 文．譚偉峰／編輯．孫志超
世紀．M+百物誌：王大閎──台灣現代主義建築的先驅 / 文．葉俊文
米高許 / 馬家輝
雲上的女孩 / 黎佩芬
俄烏戰爭最危險一刻 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
誰主生死？ / 陳文敏
花樹留聲 / 曾信繁
喵喵咪咪麼 / 草日
皇仁舊生會周年晚宴 / 鄭志文
透過文字去旅行（上） / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
你的手機不是全宇宙 / 陳子謙
租來的房子 / 趙曉彤
寄了一整個春天 / 文佩卿
貓的語言 / 廖子豐
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未經證實 / 竟齊
誰主生死？ / 陳文敏
花樹留聲 / 曾信繁
喵喵咪咪麼 / 草日
皇仁舊生會周年晚宴 / 鄭志文
透過文字去旅行（上） / 韓麗珠
你的手機不是全宇宙 / 陳子謙
租來的房子 / 趙曉彤
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貓的語言 / 廖子豐
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