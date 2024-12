【明報文章】「Hello cousin Zi Him. This is Kar Kei.」手機收到陌生號碼的英文短訊,我以為又是詐騙,細看才確認表哥從外國回港幾天,想約我一聚。他說女友也來了,我大吃一驚,畢竟他多年來從未說過「女友」這個詞語。