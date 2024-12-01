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2024年12月1日星期日
石琪
傾偈集
世紀．周日短篇：玩具屋（四） / 文．冒業／編輯．謝秋瑜、鄒靈璞
世紀．文字江湖：隨園午宴 / 文‧鄭培凱
世紀．識小錄：靳以寫貓 / 文‧陳子善
命名 / 馬家輝
小光團 / 塵翎
美國會否變成獨裁政體？（二） / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
禁忌又有咩好怕 / 梁嘉善
語文教學與自主學習 / 韓孝述
明星不必改形象 / 石琪
喵喵咪咪麼 / 草日
逾期還書 / 鄭志文
人命誠可貴 / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
表哥阿飛 / 陳子謙
寫了一個故事 / 區聞海
大鑊炒河的無奈 / 蘇三
明星不必改形象 / 石琪
【明報文章】常見常聞一種言論，批評某明星演來演去都是自己，不算「真演員」，比不上經常改變形象又常有突出表現的「好戲之人」。
相關字詞﹕
演員
形象
明星
石琪
傾偈集
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