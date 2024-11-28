報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
作家專欄
2024年11月28日星期四
張娟
自由談
世紀．四探城市：心態決定狀態——曼谷人塞車中的快樂泉源 / 文．伍啟豪／編輯．孫志超
世紀．玻璃大叔：香蕉與幣 / 文‧鄧正健
讓無聲者發聲 / 文‧言平
老總的眼淚 / 馬家輝
收信快樂 / 方小成
美國會否變成獨裁政體？ / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
忠言逆耳 / 陳弘毅
小一評估的另類建議 / 葉建源
喵喵咪咪麼 / 草日
疼痛之路（上） / 韓麗珠
殺氣男人的背面 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
閱讀的男人最性感？ / 陳子謙
食「蕉」的藝術 / 劉利
戲院裏的電影魅力 / 余淑娟
保家衛巷 / 張娟
保家衛巷 / 張娟
【明報文章】移民新加坡的童年玩伴WhatsApp來一張他最近重遊父母故居的照片，引起群組朋友們浮想聯翩。友不在多，知我者，謂我心憂，牽掛留在僑居地的朋友。
上 / 下一篇新聞
世紀．四探城市：心態決定狀態——曼谷人塞車中的快樂泉源 / 文．伍啟豪／編輯．孫志超
世紀．玻璃大叔：香蕉與幣 / 文‧鄧正健
讓無聲者發聲 / 文‧言平
老總的眼淚 / 馬家輝
收信快樂 / 方小成
美國會否變成獨裁政體？ / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
忠言逆耳 / 陳弘毅
小一評估的另類建議 / 葉建源
喵喵咪咪麼 / 草日
疼痛之路（上） / 韓麗珠
殺氣男人的背面 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
閱讀的男人最性感？ / 陳子謙
食「蕉」的藝術 / 劉利
戲院裏的電影魅力 / 余淑娟
保家衛巷 / 張娟
世紀．四探城市：心態決定狀態——曼谷人塞車中的快樂泉源 / 文．伍啟豪／編輯．孫志超
世紀．玻璃大叔：香蕉與幣 / 文‧鄧正健
讓無聲者發聲 / 文‧言平
老總的眼淚 / 馬家輝
收信快樂 / 方小成
美國會否變成獨裁政體？ / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
忠言逆耳 / 陳弘毅
小一評估的另類建議 / 葉建源
喵喵咪咪麼 / 草日
疼痛之路（上） / 韓麗珠
殺氣男人的背面 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
閱讀的男人最性感？ / 陳子謙
食「蕉」的藝術 / 劉利
戲院裏的電影魅力 / 余淑娟
prev
next
相關新聞
世紀．四探城市：心態決定狀態——曼谷人塞車中的快樂泉源 / 文．伍啟豪／編輯．孫志超
世紀．玻璃大叔：香蕉與幣 / 文‧鄧正健
讓無聲者發聲 / 文‧言平