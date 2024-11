【明報文章】The Arcades Project(《商店街研究》)是一項有關19世紀的研究計劃,但班雅明的研究重點不在於19世紀發生過的事件,也不在於19世紀的重要人物或他們的豐功偉績,而在於被主流歷史學家忽視的事物:F(The Use of Iron)檔案討論的課題便是好例子。歐洲在19世紀廣泛使用鐵在建築上,班雅明在F檔案探討的是廣泛使用鐵在建築上的社會影響。〔F1, 1〕是F檔案的第一段筆記,班雅明在這段筆記首先指出要探討鋼鐵建築的辯證歸納(dialectical deduction of iron construction),然後他抄錄一段比較古希臘建築和使用鐵的新建築類型。這段文字來自一部於1906年出版的著作,作者指出日後的建築必定使用鐵作屋頂,作者更預測使用鐵作屋頂將會產生各種變化〔F1, 1〕。