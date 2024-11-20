謹記「持份者」 / 原太一

【明報文章】近年各行政單位、商業組織，大談ESG，即環境（environment）、社會（social）、治理（governance）。甚至家中有剛博士畢業的親人面試外地某大學金融學院的本科教學講師，竟不要求面試者試講金融基礎課程，反而是需在試講課大談綠色金融、ESG的看法。回想起八九年前筆者就讀研究所時，教授着重講授了企業的CSR（Corporate Social Responsibility）理論，簡單來說，就是企業的社會責任。不曾想知識日新月異，現在已經由CSR進化到ESG的年代。當時印象最深的，莫過於「持份者」的概念。例如，一個工廠，其股東、管理者是持份者，員工、周邊的居民也是，其中一個原因，就是工廠的生產，對周邊的環境也會產生影響。作為一個組織的管理者、相關決策者，如果決策過程中，毫無「持份者」的觀念，以及對其他持份者的謙虛，即使今日大談ESG，也是有問題的。因為決策，涉及到governance。出了事，你覺得沒事，人家卻覺得你組織管治有缺陷。近日我城某大學，就是這樣一個例子。別忘了，你的學生、學生的家人，也是持份者。所幸的是，其後校方提出了補辦典禮的方案。只望這個插曲，能成為我城衆多組織管理者的友善提醒，關注到你們的「持份者」福利和訴求。