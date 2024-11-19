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作家專欄
陳增濤

食色性也

特朗普第二版開始登場 / 陳增濤

【明報文章】美國總統大選選情出乎意料的一面倒，很快塵埃落定。到今天為止，特朗普除了選舉人票大比例勝出外，連普選票也贏了，在美國歷屆總統大選不多見。現在連每兩年輪選約三分之一、任期為6年的參議院議員，及兩年一度的眾議院選舉，共和黨都取得了多數議席。加上最高法院中，共和黨本來就有6比3的優勢，這次特朗普是真真正正的全面執政。至少是兩年如此。從當選的一刻起，特朗普給人的印象已經是馬不停蹄地開始了他的工作。根據美國的憲法，President-elect會在明年1月20號才正式開始他的任期，但似乎全世界國家都當特朗普已經在白宮辦公，已經是總統陛下。特朗普經歷了4年人生的低潮，這次是揚眉吐氣王者的歸來，可以說基本集美國政壇的行政、立法及司法大權在一身，做了名副其實的總統陛下。特朗普在2017年以素人身分在共和黨初選出線後又成功登上總統寶座，在華盛頓的政界人生路不熟外，在共和黨內也屢遭刁難。這次捲土重來，無論從人脈和經驗都非昔日那般，聽他所言似乎他自己對他的競爭口號「Make America Great Again（MAGA）」有更明確的目標。看他內閣的人事任命，其中包括白宮國家安全顧問、國防部長，以及CIA局長，頗具心思。強硬的參議員Marco Rubio也獲提名為美國國務卿，如此一來，包括年輕的副總統JD Vance，可以說是建造了共和黨長遠執政的新一代，將來繼續高舉特朗普的MAGA。

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