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2024年11月16日星期六
文‧邵頌雄
世紀
世紀．六合文藝：蛇足之辨——談幾部《西遊記》續書（上） / 文．張怡微／編輯．王翠麗
世紀．不着一字：佛家如何破地獄 / 文‧邵頌雄
世紀．文藝雜緒：從破地獄到生命禮儀的差異 / 文‧sunfai
死在那裡也不錯 / 馬家輝
白虎隊 / 簡冬娜
美國民主黨政策與選民期望落差 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
馮玉祥的軍事政治生涯 / 盧兆興
威脅的恐懼 / 湯才偉
消失了的電話簿 / 石琪
喵喵咪咪麼 / 草日
風起了你又想起誰 / 鄭美姿
面對生活 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
生下我，問過我未？ / 陳子謙
夜途騎行 / 劉利
等候你的聲音（下） / 李慧詩
世紀．不着一字：佛家如何破地獄 / 文‧邵頌雄
【明報文章】道教的「破地獄」科儀，雖說是源自佛教「目連救母」的典故，然漢傳佛教對超度亡魂的法事，卻與道教大異其趣。
相關字詞﹕
地獄
道教
太乙天尊
地藏菩薩
超度
破地獄
邵頌雄
不着一字
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世紀．六合文藝：蛇足之辨——談幾部《西遊記》續書（上） / 文．張怡微／編輯．王翠麗
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面對生活 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
生下我，問過我未？ / 陳子謙
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等候你的聲音（下） / 李慧詩
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