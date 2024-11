【明報文章】今次美國大選民主黨敗因,除了選舉成了對經濟的變相公投外,近日不少評論都劍指覺醒文化,說它讓民主黨流失選票,例如11月6日《華爾街日報》社論Democrats, Blame Yourselves. Voters on Tuesday repudiated the results of progressive policies,便是一例。