Chanel港騷小記 / 文‧溫兆明

【明報文章】Chanel上周二在港舉辦時裝騷，成為全城時裝迷的天大盛事。《明報》life&style亦因此少有地一連兩星期專輯報道時裝騷及作相關報道，今日就刊出了​​​​Chanel時裝業務總裁Bruno Pavlovsky專訪。其實品牌早於8月尾已向傳媒透露，及後再披露選址為調景嶺的香港知專設計學院（HKDI）。同一系列的時裝騷先在法國著名城市馬賽的MAMO, Centre d'art de la Cité radieuse藝術中心舉行，得知馬賽和香港的兩個選址後，大家自然會將之比較。MAMO藝術中心於1950年代建成，出自著名建築大師Le Corbusier之手，鄰近馬賽旅遊景點Prado海灘。驟眼看來，香港的HKDI雖出自著名法國建築公司Coldefy & Associés，但比起20世紀最重要建築師之一的Le Corbusier，似乎並非同級。加上HKDI被密麻麻的公屋和私人屋苑包圍，感覺非常「香港」，兩個場地釋出的氛圍確實有一定落差。然而經品牌公關解釋是次活動的主旨是「傳承」，而Chanel一向十分支持教育、創作及知識傳承，便知道是次選址於HKDI非常合理，相比在維港海濱之類的地點舉行，更見品牌的用心。