【明報文章】作為展覽的紀念品,明信片寫上「香港看見世界,世界看見香港」一語(香港中文大學前校長金耀基題詞),為這場別具歷史意義的展覽作點題。「唐樓中的二戰日記:從香港見證歐洲戰場的中國身影」(Lost and Found in Hong Kong: The Unsung Chinese Heroes at D-Day),由考城學社主辦,背後是兩位香港年輕策展人探究歷史的故事。一切源自二戰期間的中國海軍軍官林炳堯的日記於2015年在香港的唐樓意外被發現。