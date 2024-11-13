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2024年11月13日星期三
雙雙
自由談
世紀．星期三專題：班雅明《商店街研究》的知識論基礎 / 文．馬國明／編輯．譚雅詩
世紀．記我所聞：和為貴 / 文‧朱振威
拿衣服 / 文‧余志名
單身狗的選擇 / 馬家輝
育兒戰場（下） / 樂婷
賀錦麗慘敗有因 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
否決財政預算 / 陳文敏
理想青年vs.不理想時代 / 曾信繁
喵喵咪咪麼 / 草日
孕婦限糖，嬰兒健康？ / 鄭志文
生之疼痛 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
這才是雞蛋仔 / 陳子謙
It's You I like / 黃明樂
選角（上） / 文佩卿
一筆都沒有的畫 / 雙雙
一筆都沒有的畫 / 雙雙
【明報文章】宿舍建在山上，昆蟲不少，在我書桌前方的牆上就有一隻——不是「此刻」有一隻，而是，牠一直都在。在這堵粉牆上，有一隻四分之一片小指指甲大小的蟲子（也許是隻小蟑螂？），不知什麼時候被打扁在那裏。
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世紀．星期三專題：班雅明《商店街研究》的知識論基礎 / 文．馬國明／編輯．譚雅詩
世紀．記我所聞：和為貴 / 文‧朱振威
拿衣服 / 文‧余志名
單身狗的選擇 / 馬家輝
育兒戰場（下） / 樂婷
賀錦麗慘敗有因 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
否決財政預算 / 陳文敏
理想青年vs.不理想時代 / 曾信繁
喵喵咪咪麼 / 草日
孕婦限糖，嬰兒健康？ / 鄭志文
生之疼痛 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
這才是雞蛋仔 / 陳子謙
It's You I like / 黃明樂
選角（上） / 文佩卿
一筆都沒有的畫 / 雙雙
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未經證實 / 竟齊
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