【明報文章】不丹導演巴禾才寧多治(Pawo Choyning Dorji),拍了一部我認為很出色的電影《不丹沒有槍》(The Monk and the Gun),他的電影處女作品《不丹是教室》(Lunana: A Yak in the Classroom),獲第94屈奧斯卡金像獎最佳國際影片提名。這部電影相對沒有那麼寓意深長,但讓人感到簡單的平靜。