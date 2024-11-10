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2024年11月10日星期日
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世紀．周日短篇：玩具屋（一） / 文．冒業／編輯．謝秋瑜、鄒靈璞
世紀．文字江湖：王陽明的父親 / 文‧鄭培凱
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政界胡迪尼 / 馬家輝
住東京 / 塵翎
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真．美食天堂 / 梁嘉善
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東風破‧玉弓緣 / 石琪
喵喵咪咪麼 / 草日
一塊珍貴的蛋糕 / 鄭志文
當我們只剩下一條麻甩 / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
破地獄 / 陳子謙
年老的時候 / 趙曉彤
關於加沙的愚蠢問題 / 區聞海
政界胡迪尼 / 馬家輝
【明報文章】特朗普這幾天都在做什麼？忙於組閣，為新政府成員名單傷腦筋？繁忙之際，依然每天猛灌十罐可樂，晚餐亦如傳說中的吞下四個快餐漢堡？
相關字詞﹕
美國總統大選
特朗普
胡迪尼
欲望蜘蛛
馬家輝
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