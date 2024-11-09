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2024年11月9日星期六
黃明樂
光明女樂
世紀．美國大選：美國民主最前線：在票站內近距離觀察選戰 / 文．譚嘉寶／編輯．譚雅詩
世紀．客座隨筆：落後的後設 / 文．凌頌榮
世紀．六合文藝：「閑觀」的浪游人陳禹騫 / 文．昌明
連感言也輸了 / 馬家輝
義莊 / 簡冬娜
Exit Poll裏看到些什麼？ / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
2758號決議的爭拗 / 凌兵
道德的手腕 / 湯才偉
這個星期有驚奇 / 石琪
選擇 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
時代的邊緣 / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
十年樹人 / 黃明樂
天光墟的顧客 / 劉利
無謂的執著（下） / 李慧詩
十年樹人 / 黃明樂
【明報文章】又屆中學學界辯論賽。帶着孩子們年復年備戰，晃眼十年。教育的初心，不外乎成長與承傳。終於等到這天，初代的孩子們都回來接棒了。
相關字詞﹕
辯論比賽
辯論
光明女樂
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