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2024年11月8日星期五
竟齊
未經證實
世紀．五無閒話：應物斯感：遲子建〈白釉黑花罐與碑橋〉讀後 / 文．丘庭傑／編輯．孫志超
世紀．退一步：散文真假 / 文．樊善標
世紀．好鳥歌：棕背伯勞 / 文．Novia Yip
包玉剛與黃宗羲 / 馬家輝
仙台 / 日光
West Wing的錯？ / 林妙茵
未經證實 / 竟齊
沒有自由的城市 / 湯家驊
工廠．學校 / 德叔
喵喵咪咪麼 / 草日
抵抗死亡（下） / 韓麗珠
簡單的滋味 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
投票這天 / 劉利
無謂的執著（上） / 李慧詩
GenAI保育語言多樣性 / 黃錦輝
匆匆 / 向日
未經證實 / 竟齊
【明報文章】（請看附圖）
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世紀．五無閒話：應物斯感：遲子建〈白釉黑花罐與碑橋〉讀後 / 文．丘庭傑／編輯．孫志超
世紀．退一步：散文真假 / 文．樊善標
世紀．好鳥歌：棕背伯勞 / 文．Novia Yip
包玉剛與黃宗羲 / 馬家輝
仙台 / 日光
West Wing的錯？ / 林妙茵
未經證實 / 竟齊
沒有自由的城市 / 湯家驊
工廠．學校 / 德叔
喵喵咪咪麼 / 草日
抵抗死亡（下） / 韓麗珠
簡單的滋味 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
投票這天 / 劉利
無謂的執著（上） / 李慧詩
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匆匆 / 向日
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包玉剛與黃宗羲 / 馬家輝
仙台 / 日光
West Wing的錯？ / 林妙茵
沒有自由的城市 / 湯家驊
工廠．學校 / 德叔
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抵抗死亡（下） / 韓麗珠
簡單的滋味 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
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