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2024年11月7日星期四
譚允芝
法政隨筆
世紀．四探城市：庫斯科——港人移秘10年，跟原住民睇草泥馬「結婚」 / 文．洪慧冰／編輯．譚雅詩
世紀．玻璃大叔：醒來時，恐龍依然在那裏 / 文‧鄧正健
男男騷的挑戰與信念 / 文‧唐嘉晞
舊書如春泥 / 馬家輝
寫得太深 / 方小成
銀色產業新機遇 / 黎棟國
未經證實 / 竟齊
當證人是個虛擬人 / 譚允芝
認輸的風度 / 葉建源
喵喵咪咪麼 / 草日
抵抗死亡（上） / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
飄流教室 / 陳子謙
戰爭基因 / 劉利
Plan 2之醉雞湯飯 / 蘇三
水滾茶靚 / 余淑娟
斷指的激情 / 熊熊
當證人是個虛擬人 / 譚允芝
【明報文章】目前培訓香港新入行的大律師的訟辯技巧，主要靠受過專業培訓的導師，以小組形式親自向學員進行密集式培訓。
相關字詞﹕
虛擬證人
訓練
機器人
人工智能（AI）
法律學人@hk
法政隨筆
譚允芝
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