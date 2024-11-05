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2024年11月5日星期二
曾瑞明
教育心語
世紀．二元對坐：浸記—我的「大學書寫」 / 文．朱少璋／編輯．孫志超
世紀．夕拾朝花：引得說 / 文．黃念欣
圖片版權的精確度 / 文．水貞貞
動漫化魯迅 / 馬家輝
新潟酒 / 陳喜艾
一個決定 一成退訂 / 林妙茵
未經證實 / 竟齊
法律系學生的生涯規劃（二） / 趙麗如
左右手 / 曾瑞明
喵喵咪咪麼 / 草日
低鈉狀况 / 鄭志文
香港超市終於開始內捲？ / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
魯迅離京出走？ / 區聞海
意興闌珊的真正原因 / 黃明樂
培育「軟」能力駕馭AI / 黃錦輝
一枚郵票 / 何思維
左右手 / 曾瑞明
【明報文章】侄女是左撇子，和她聚餐時，坐她側邊原來真的會有手部相撞的可能。她說了聲不好意思，但卻也道出她的童年往事。
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