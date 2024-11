【明報文章】沒有20年也有18年前,總之,千禧之後,那時有個柏克萊大學生William Hung(孔慶翔)在選秀節目American Idol說了一句「Um, I already gave my best, and I have no regrets at all(我已竭盡所能,沒有遺憾)」而爆紅,連大學行政人員茶餘飯後也在討論,座中有時任教務長的何文匯教授,問大家正在討論什麼,眾人笑說「您是沒聽過的了,知道誰是William Hung嗎?」何博士一貫的好整以暇:「唔,美國,William Hung,不就是哈佛燕京的洪業嗎?」