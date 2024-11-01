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2024年11月1日星期五
竟齊
未經證實
世紀．五無閒話：痛苦、藝術與自我：楊秀卓的《病有我》 / 文．李敬恒／編輯．孫志超
世紀．象牙快訊：科學計量學：把知識生產數據化的極致 / 文．唐健朗
世紀．客座隨筆：花香四溢的山葛 / 文．葉曉文
文字上的談錫永 / 馬家輝
舊墟 / 日光
優化「新資本投資者入境計劃」搶資金 / 黎棟國
未經證實 / 竟齊
搶生意 / 湯家驊
測評的標準 / 德叔
喵喵咪咪麼 / 草日
回憶的毛線球 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
病有我 / 陳子謙
On Demand思維 / 黃明樂
秋天的層次 / 劉利
日記變專欄 / 李慧詩
遇見塞舌爾 / 鄭寶鑾
未經證實 / 竟齊
【明報文章】（請看附圖）
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世紀．象牙快訊：科學計量學：把知識生產數據化的極致 / 文．唐健朗
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