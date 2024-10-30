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2024年10月30日星期三
莊元生
自由談
世紀．星期三專題：能登半島地震和福島核電站事故的現狀（下）——讀小出裕章新著札記 / 文．韓應飛／編輯．孫志超
世紀．記我所聞：輪流轉，幾多重轉？ / 文．朱振威
日遊迪拜 / 文．聰仔
邵逸夫的笑容 / 馬家輝
育兒戰場（中） / 樂婷
土地大辯論第二回合 / 林妙茵
男孩的成長 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
岑耀信的訪問 / 陳文敏
非正式投訴 / 曾信繁
喵喵咪咪麼 / 草日
何不食餐蛋飯？ / 鄭志文
哀悼是一條河 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
我的「特別」經歷（六） / 洪雯
皇帝認可的經義 / 區聞海
門戶之見 / 莊元生
門戶之見 / 莊元生
【明報文章】新界東北發展收地，大量原居民遷出，空出來的住屋，許多新移民入住，雖然心態上知道是朝不保夕，但他們往往大興土木，將原來的木門換上鋼門。
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世紀．星期三專題：能登半島地震和福島核電站事故的現狀（下）——讀小出裕章新著札記 / 文．韓應飛／編輯．孫志超
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日遊迪拜 / 文．聰仔
邵逸夫的笑容 / 馬家輝
育兒戰場（中） / 樂婷
土地大辯論第二回合 / 林妙茵
男孩的成長 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
岑耀信的訪問 / 陳文敏
非正式投訴 / 曾信繁
喵喵咪咪麼 / 草日
何不食餐蛋飯？ / 鄭志文
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小粉人看日子 / 黃照達
我的「特別」經歷（六） / 洪雯
皇帝認可的經義 / 區聞海
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