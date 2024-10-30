育兒戰場（中） / 樂婷

【明報文章】成為全職媽媽後，寸步不離家庭，女兒吃、玩、上學和睡覺，我都全盤在旁，日程變得固定，女兒為我的方圓。媽媽的世界於是看似簡單其實複雜，育兒生活也總是幸福又夾雜焦慮。為了了解孩子的成長需要，不再困在苦悶的家裏，我參加了坊間的早教課程，以為向專業學習，就可調整正確心態，科學育兒。但深挖下去，發現自己彷彿從一個戰場轉陣到另一個戰場——離開媽媽群裏總在暗中較勁的婆婆媽媽，學習專業早教方法，部分早教內容卻有點離奇，教人疑惑。如不少育兒書籍都提到的日本教育家七田真，他推崇「活化右腦」學說，鼓勵大人向孩子展示印有不同點數、圖像的卡片，大人需以人手翻動的方式，令卡片上的圖像快速閃動，並同時朗讀卡中的內容（如翻到七個圓點的卡牌，朗讀「七」，餘此類推。）卡片的內容有其邏輯秩序，需每日調整。七田真認為，從嬰幼兒時期開始「閃卡訓練」，長久下來能激活右腦，令孩子擁有超人記憶，提高專注力。除了「閃卡」外，他還有林林總總的教育見解和記憶課程，涉及「心靈感應」、「宇宙情報」、「腦電波」和「超能力」，課程有別其他，不在教授知識道理，而透過快速輸入大量資訊，令左腦暫時停止運作，由右腦主力處理資訊，以此鍛煉右腦。