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2024年10月23日星期三
文‧余志名
編輯室手記
世紀．星期三專題：能登半島地震和福島核電站事故的現狀（上）——讀小出裕章新著札記 / 文．韓應飛／編輯．孫志超
M+百物誌：亭的精神 / 文‧鄭亦晉
老鬼盼年輕 / 文‧余志名
直播的悲歌 / 馬家輝
說故事的能力 / 黎佩芬
劏房變身簡樸房 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
陪審團和誹謗（二） / 陳文敏
創新教育力量 / 曾信繁
喵喵咪咪麼 / 草日
芬蘭點滴 / 鄭志文
躲貓貓 / 韓麗珠
黑白大廚 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
大學的日出 / 陳子謙
給和平一個機會 / 劉利
靈堂好歌獻給你 / 施勁超
老鬼盼年輕 / 文‧余志名
【明報文章】早排聽到某某入行不夠一年的同事要離職，又是一聲嘆息。這些年年輕記者、編輯離職消息的常見程度，對「編輯室新聞」來說已經沒有新聞價值。
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世紀．星期三專題：能登半島地震和福島核電站事故的現狀（上）——讀小出裕章新著札記 / 文．韓應飛／編輯．孫志超
M+百物誌：亭的精神 / 文‧鄭亦晉
老鬼盼年輕 / 文‧余志名
直播的悲歌 / 馬家輝
說故事的能力 / 黎佩芬
劏房變身簡樸房 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
陪審團和誹謗（二） / 陳文敏
創新教育力量 / 曾信繁
喵喵咪咪麼 / 草日
芬蘭點滴 / 鄭志文
躲貓貓 / 韓麗珠
黑白大廚 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
大學的日出 / 陳子謙
給和平一個機會 / 劉利
靈堂好歌獻給你 / 施勁超
世紀．星期三專題：能登半島地震和福島核電站事故的現狀（上）——讀小出裕章新著札記 / 文．韓應飛／編輯．孫志超
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劏房變身簡樸房 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
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創新教育力量 / 曾信繁
喵喵咪咪麼 / 草日
芬蘭點滴 / 鄭志文
躲貓貓 / 韓麗珠
黑白大廚 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
大學的日出 / 陳子謙
給和平一個機會 / 劉利
靈堂好歌獻給你 / 施勁超
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