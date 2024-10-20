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2024年10月20日星期日
文‧陳子善
世紀
世紀．周日短篇：甘泉 / 文．黃怡／編輯．謝秋瑜、鄒靈璞
世紀．文字江湖：福鼎太姥山 / 文‧鄭培凱
世紀．識小錄：何家槐的〈貓〉 / 文‧陳子善
執笠群組執笠了？ / 馬家輝
韓國軟實力 / 塵翎
特區政府進一步解決房屋問題 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
Try or Die? / 梁嘉善
學生合作與競爭（上） / 韓孝述
俄國版福爾摩斯 / 石琪
喵喵咪咪麼 / 草日
名畫故事 / 鄭志文
我們的一千零一夜 / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
無用的世一 / 陳子謙
情緒與行動之間 / 黃明樂
巨嬰鄰居 / 劉利
世紀．識小錄：何家槐的〈貓〉 / 文‧陳子善
【明報文章】現代作家寫貓的作品不少，長篇中有老舍的《貓城記》，短篇中有錢鍾書的〈貓〉，都已是膾炙人口的名作。但短篇中還有一篇何家槐的〈貓〉，現在卻不大為人提及了。
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世紀．周日短篇：甘泉 / 文．黃怡／編輯．謝秋瑜、鄒靈璞
世紀．文字江湖：福鼎太姥山 / 文‧鄭培凱
世紀．識小錄：何家槐的〈貓〉 / 文‧陳子善
執笠群組執笠了？ / 馬家輝
韓國軟實力 / 塵翎
特區政府進一步解決房屋問題 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
Try or Die? / 梁嘉善
學生合作與競爭（上） / 韓孝述
俄國版福爾摩斯 / 石琪
喵喵咪咪麼 / 草日
名畫故事 / 鄭志文
我們的一千零一夜 / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
無用的世一 / 陳子謙
情緒與行動之間 / 黃明樂
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