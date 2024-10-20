世紀．周日短篇：甘泉 / 文．黃怡／編輯．謝秋瑜、鄒靈璞

【明報文章】世上有幾件事情就算緊盯着也不會變得更快：等件衫晾乾、等放假、等包裹到。妳說是啊，愈心急時間就過得愈慢，英文有句諺語「a watched pot never boils」，要是小孩在平安夜不肯乖乖去睡，他們滿心期盼的聖誕老人就不會來。可是我還是忍不住每隔幾小時就上網查一查郵件追蹤，看看包裹經香港郵政寄出以後送到過哪些物流中心，什麼時候上飛機、下飛機，到過哪些港口，至今是否仍卡在「in transit 」這意義不明的狀况。妳笑說聖誕老人都沒我那麼心急，可是我真的很想很想妳的包裹能在聖誕前抵達。我知道聖誕節是各國郵政最忙碌的時節，已經提早了很多很多寄出今年的聖誕包裹，可是包裹什麼時候才會送到從來都是無法準確預料的事，甚至包裹會不會安全到達也沒有人能確保。妳說放心啦，特快專遞那麼安全，包裹才不會在飛行途中忽然掉到海裏去，我說妳咪話，在1972年前香港還未有海底隧道，在中環郵政總局的郵件都要用海事處的船運往九龍中央郵局和港口內的遠洋輪船，途中郵袋真的有機會從船上跌落海，職員還得常備泳褲方便下水打撈。妳說，現在郵政總局外的海旁都填海填成龍和道了，現在要是包裹真的掉了也只會掉在陸地上，彎腰撿起來再寄就可以了啊，傻仔。