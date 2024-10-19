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2024年10月19日星期六
湯才偉
教育心語
世紀．六合文藝：陰魂不散，故人舊街 / 文．黃碧雲／編輯．譚雅詩
世紀．不着一字：佛典所用的「神聖語言」 / 文．邵頌雄
新聲星途非盡坦途 / 文．青木
另類狼來了 / 馬家輝
法式料理 / 簡冬娜
之後瞓街？ / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
戰爭以外的中日關係 / 吳海傑
養育的報恩 / 湯才偉
民族風格也消失 / 石琪
崇高的失敗者 / 關麗珊
還在嗎 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
在曠野裏綠茵綿延 / 鄭美姿
讓人傻了眼的銀行服務 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
帶着腦袋去旅行 / 冬瓜
養育的報恩 / 湯才偉
【明報文章】「施恩莫望報」這句話確實最能道出「慷慨」的本質。
相關字詞﹕
慷慨
子女
報答
父母
養育
教育心語
湯才偉
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世紀．六合文藝：陰魂不散，故人舊街 / 文．黃碧雲／編輯．譚雅詩
世紀．不着一字：佛典所用的「神聖語言」 / 文．邵頌雄
新聲星途非盡坦途 / 文．青木
另類狼來了 / 馬家輝
法式料理 / 簡冬娜
之後瞓街？ / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
戰爭以外的中日關係 / 吳海傑
養育的報恩 / 湯才偉
民族風格也消失 / 石琪
崇高的失敗者 / 關麗珊
還在嗎 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
在曠野裏綠茵綿延 / 鄭美姿
讓人傻了眼的銀行服務 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
帶着腦袋去旅行 / 冬瓜
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法式料理 / 簡冬娜
之後瞓街？ / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
戰爭以外的中日關係 / 吳海傑
民族風格也消失 / 石琪
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