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2024年10月18日星期五
余偉基
自由談
世紀．五無閒話：在香港遙望黎巴嫩足球 / 文．李峻嶸／設計．賴雋旼／編輯．孫志超
世紀．象牙快訊：城市的未來遺產 / 文．李祖喬
世紀．客座隨筆：五月艾 / 文．葉曉文
看熱鬧 / 馬家輝
娛樂大家 / 日光
簡樸雞還神 / 林妙茵
伴睡音樂 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
改變 / 湯家驊
口袋裏的太陽 / 德叔
在地下城釀酒 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
生之證據 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
「馴化」作為美德 / 區聞海
踏出改革堅實一步 / 洪雯
蝴蝶的比喻 / 余偉基
蝴蝶的比喻 / 余偉基
【明報文章】10月中旬，屯門的黃金海岸，在蔚藍的天空下，沙灘上仍然人頭湧湧，空氣裏充滿了太陽油的椰子味、孩童的歡笑，以及溫柔的浪濤聲。
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世紀．五無閒話：在香港遙望黎巴嫩足球 / 文．李峻嶸／設計．賴雋旼／編輯．孫志超
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