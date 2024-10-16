育兒戰場（上） / 樂婷

【明報文章】網上大數據總把人困在塔裏——當媽後，大數據推給我的不是各種嬰兒可愛的影片，就是父母照顧孩子的蝦碌場面，不是「管教子女時五個控制情緒的方法」，就是「Montessori Homeschool」，然後就沒有然後了。因此，當女兒一暝大一寸，作為母親的我卻覺得世界愈來愈細，待在育兒的世界愈久，愈覺得裏面混雜太多焦慮、不安與比較。媽媽群中幾乎每個人都喜歡比較孩子的奶量、睡覺時長、發展進度——到了考幼稚園，大伙兒又開始比併報了哪間playgroup、有哪間名幼interview offer、哪間學費最貴、哪間最多學生升讀神校和一線私立、最後得了哪間offer……我慢慢從焦慮中察覺不妥，想着與其在群中看大家一輪七嘴八舌，接着拿女兒和別人比較，深陷「考不上名幼就會埋沒孩子」的泥沼中，不如向專業取經，盡力打造家庭教育，為學校補位。後來我報讀早教課程和playgroup導師證書，接下來又報了特殊教育證書課程。做這一切大部分都是為了自己，為自己填原生家庭的缺口，為自己減低焦慮，不做多，也不做少，就做個稱職的媽媽。上課之後，背書教女，成功遠離了媽媽群，發覺即便是主婦這樣乏味的生活，只要鼓足幹勁，視作正事，鑽研其中，也會發現其中樂趣，同時若全身心鑽研在事情上，人也較能活在當下，不再輕易地對未來感到焦慮不安……