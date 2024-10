世紀．周日短篇：原諒與浪 / 文．黃怡／編輯．謝秋瑜、鄒靈璞

【明報文章】世上真的有那麼白癡的事情,J準備求婚,居然會被我發現。我應該要詐傻扮懵吧,不然也太沒禮貌了。但是我也知道得太多了。事緣是他想幫拖肥訂一件寫着「Will you marry my dad?」的衫仔,卻蠢到幫襯了Kathy化名開的網店,她一跟我通風報信,我就明白了。疫情幾年間,我們每次去酒店staycation他都沒想過要帶拖肥一起去,今次卻故意選了可以帶狗的酒店,趷起條尾我就知道他訂那麼貴的寵物友善酒店約我平安夜staycation是想做什麼。Kathy再婚時她老公也是在The Murray求婚,還叫我幫手裝飾酒店房,從酒店房的巨大窗戶可以看見對面馬路的聖約翰座堂,以前J還在讀law時說過那是全港唯一永久業權的土地,由1849年至今一直是全香港最古老的教堂,只要聖公會不改變教堂的用途,理論上聖約翰座堂可以留在花園道直到永遠,比鑽石更永恆。教堂裏還掛有以前英軍的幾支軍旗,一旦掛上就不會取下,掛到軍旗布料自然化灰為止,till death do us part。多浪漫啊,不像我們花了兩小時工夫填滿酒店房的求婚氣球,到第二天求婚完畢就全部篤爆再送去堆填區,不能存活到big day見證一對新人在酒店另一邊馬路的紅棉道婚姻登記處拉埋天窗修成正果。果然一切都是有限期的,除了聖約翰座堂。