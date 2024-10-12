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2024年10月12日星期六
黃照達
小粉人看日子
世紀．六合文藝：熊潤桐的新詩 / 文．朱少璋／編輯．譚雅詩
世紀．客座隨筆：道在天災 / 文‧凌頌榮
世紀．文藝雜緒：魔幻．古早．入場券 / 文‧旺旺
圍牀名單 / 馬家輝
料理階級 / 簡冬娜
說好的教育？ / 林妙茵
收拾你的爛攤子 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
銀行PEP規條，嚇壞有心人 / 李偉民
知識的片面性 / 湯才偉
誰能做曼聯救星 / 石琪
土耳其住家菜 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
最後一顆水鑽地標 / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
文化自尊要有底線 / 區聞海
告別一個階段的自己 / 黃明樂
小粉人看日子 / 黃照達
【明報文章】（請看附圖）
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世紀．六合文藝：熊潤桐的新詩 / 文．朱少璋／編輯．譚雅詩
世紀．客座隨筆：道在天災 / 文‧凌頌榮
世紀．文藝雜緒：魔幻．古早．入場券 / 文‧旺旺
圍牀名單 / 馬家輝
料理階級 / 簡冬娜
說好的教育？ / 林妙茵
收拾你的爛攤子 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
銀行PEP規條，嚇壞有心人 / 李偉民
知識的片面性 / 湯才偉
誰能做曼聯救星 / 石琪
土耳其住家菜 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
最後一顆水鑽地標 / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
文化自尊要有底線 / 區聞海
告別一個階段的自己 / 黃明樂
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告別一個階段的自己 / 黃明樂
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