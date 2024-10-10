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2024年10月10日星期四
韓麗珠
自轉行星
世紀．四探城市：Leticia——南美三國交界 千奇百怪亞馬遜 / 文、圖．洪慧冰／編輯．孫志超
世紀．玻璃大叔：馴化 / 文‧鄧正健
新聞中尋「花生」 / 文‧李宛婷
跟機器談戀愛 / 馬家輝
那場戀愛 / 屈曉彤
兩餸飯旋風 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
國安制度完整運作 / 羅沛然
一家大小看電影 / 葉建源
轉變 / 關麗珊
賺經驗 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
旅行的意義（下） / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
對「青年未來置業儲蓄計劃」的思考 / 洪雯
十七年命運周期 / 小奧
樂遊憶往 / 莊元生
旅行的意義（下） / 韓麗珠
【明報文章】真正的旅行是冒險，有着被擊潰，被化整為零，然後重新拼湊的可能。旅行是鬆動原有的固定狀况，尋找經驗之外的世界。
相關字詞﹕
文學
香港文學
旅行
自轉行星
韓麗珠
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世紀．四探城市：Leticia——南美三國交界 千奇百怪亞馬遜 / 文、圖．洪慧冰／編輯．孫志超
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