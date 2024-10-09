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2024年10月9日星期三
廖子豐
自由談
世紀．星期三專題：盡心盡意 萬物有時——坦桑尼亞短宣之旅所感 / 文．伍朗希／編輯．孫志超
世紀．M+百物誌：千絲萬縷 / 文．武漠
召喚魔法 / 馬家輝
幾時先坐好 / 黎佩芬
1億個1毫子 / 林妙茵
總統自拍新猷 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
張敬生減刑案 / 陳文敏
被馴化的青年 / 曾信繁
喵喵咪咪麼 / 草日
世界視覺日 / 鄭志文
旅行的意義（上） / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
馴化一頭小獸 / 趙曉彤
拖着長辮的文化自尊 / 區聞海
一無所知和無所不知 / 廖子豐
一無所知和無所不知 / 廖子豐
【明報文章】這幾年接受大學教育，學習用不變的理論去解釋一些可變的現象，才發現我們習慣把一切分門別類。
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童心
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自由談
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世紀．M+百物誌：千絲萬縷 / 文．武漠
召喚魔法 / 馬家輝
幾時先坐好 / 黎佩芬
1億個1毫子 / 林妙茵
總統自拍新猷 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
張敬生減刑案 / 陳文敏
被馴化的青年 / 曾信繁
喵喵咪咪麼 / 草日
世界視覺日 / 鄭志文
旅行的意義（上） / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
馴化一頭小獸 / 趙曉彤
拖着長辮的文化自尊 / 區聞海
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