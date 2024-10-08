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2024年10月8日星期二
文．水貞貞
編輯室手記
世紀．二元對坐：旅行書寫依然是內在旅行的最佳形式 / 文．王劍凡／編輯．孫志超
世紀．夕拾朝花：僕人榮光 / 文．黃念欣
讀報學寫作 / 文．水貞貞
寧可家鄉遍地墳 / 馬家輝
米宴 / 陳喜艾
北京度國慶，撫今追昔 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
大律師或律師夢（二） / 趙麗如
常識 / 曾瑞明
喵喵咪咪麼 / 草日
10月粉紅活動 / 鄭志文
滴滴司機也內捲 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
健身與紋身 / 陳子謙
解決情緒還是解決問題 / 黃明樂
密碼與騙案 / 劉利
食店逆市重生 / 子衿
讀報學寫作 / 文．水貞貞
【明報文章】自小喜歡讀報紙，讀新聞可知天下事，讀副刊提升生活品味，讀專欄可靜下心來，欣賞方塊之間的奇想妙思。學生時代習慣剪報做點筆記，以為在打發時間，殊不知累積下來，語文能力日益進步。
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世紀．二元對坐：旅行書寫依然是內在旅行的最佳形式 / 文．王劍凡／編輯．孫志超
世紀．夕拾朝花：僕人榮光 / 文．黃念欣
讀報學寫作 / 文．水貞貞
寧可家鄉遍地墳 / 馬家輝
米宴 / 陳喜艾
北京度國慶，撫今追昔 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
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