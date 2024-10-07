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2024年10月7日星期一
古惜
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世紀．一一兩岸：摸着石頭，留下足迹——澳門劇場的本土探索 / 文．李展鵬／編輯．孫志超
世紀．共生紀：微涼的痛 / 文．余麗文
藝文趕交所 / 文．牙林
買書的名嘴 / 馬家輝
學習吃好 / 譚蕙芸
南京刑剋？有關風水玄學的故事 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
遺忘與重現：一本小說的故事 / 吳靄儀
不但革毛筆的命 / 陳仁啟
民宿 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
乳癌高危因素 / 鄭志文
驚濤駭浪的旅程（下） / 魏綺珊
漳州牌坊的權與勢 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
影迷且留步 / 何思維
松鼠與蝸牛 / 古惜
松鼠與蝸牛 / 古惜
【明報文章】「我看着牠的眼睛從濕潤變為黑色。」在英國留學的朋友深夜來訊，說自己目睹一頭松鼠被車撞倒，當時她在路邊逗弄松鼠，誰知松鼠不慎走出馬路，她在旁邊打手勢，司機沒有理會。
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