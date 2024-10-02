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2024年10月2日星期三
羅文懿
自由談
世紀．悼：香港圖書館界先行者與典範——悼簡麗冰博士 / 文．胡美華／編輯．孫志超
世紀．記我所聞：繼承之戰 / 文‧朱振威
國慶講建國 / 文‧余志名
萬聖不見貓 / 馬家輝
回憶的風雪 / 樂婷
一起拼演唱會經濟 / 何敬康
未經證實 / 竟齊
英國的天氣 / 陳文敏
董之英模式 / 曾信繁
喵喵咪咪麼 / 草日
到此一「研」 / 鄭志文
艾倫的脆弱（上） / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
臥底美食家 / 陳子謙
我的「特別」經歷（一） / 洪雯
列寧畫像 / 劉利
大洋路雜記 / 羅文懿
大洋路雜記 / 羅文懿
【明報文章】跳上旅遊小車，司機載我們離開威廉街。那時太陽漸漸露出額角，不久就被雲霧蓋住了，留下虛弱的餘光溫暖着這個城市，可是不消半刻就被冷風碎掉。
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世紀．悼：香港圖書館界先行者與典範——悼簡麗冰博士 / 文．胡美華／編輯．孫志超
世紀．記我所聞：繼承之戰 / 文‧朱振威
國慶講建國 / 文‧余志名
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