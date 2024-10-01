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2024年10月1日星期二
曾瑞明
教育心語
世紀．二元對坐：坦贊鐵路親乘記 / 文．雷競璇／編輯．孫志超
世紀．夕拾朝花：曾經擁有不如從來沒有 / 文．黃念欣
新世界裡的舊王朝 / 馬家輝
世界變 / 陳喜艾
共和國為何定都北京？ / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
大律師或律師夢（一） / 趙麗如
動物還是人 / 曾瑞明
超慢跑 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
The FTD Brothers / 鄭志文
漳州古城的文廟牌坊 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
毛線球的季節 / 趙曉彤
完美伴侶 / 古惜
地鐵當年情並不如煙 / 太陽雪
動物還是人 / 曾瑞明
【明報文章】看到老友在面書寫在中學教動物倫理學，為他高興，也為學生歡喜。心想，這不是上佳的價值教育機會嗎？
相關字詞﹕
情緒
人禽之辨
孟子
教育心語
曾瑞明
人
動物
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