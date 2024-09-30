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2024年9月30日星期一
文．鄒芷茵
世紀
世紀．一一兩岸：從老照片回顧 150年前甲戌風災 / 文．何國標／編輯．孫志超、譚雅詩
世紀．小食部：椰林閣．同代人．牛扒伴意粉 / 文．鄒芷茵
消息人士 / 文．林藹純
肖爾效應 / 馬家輝
我談的那場戀愛 / 譚蕙芸
由治及興咗未？ / 林妙茵
音樂欣賞的多心與絕情 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
權撐住 / 吳靄儀
特洛伊遺址 / 陳仁啟
喵喵咪咪麼 / 草日
肝癌存活率 / 鄭志文
台灣閩南兩岸 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
精華糟粕憑誰定 / 區聞海
國慶與國寶 / 黃明樂
華昌樓 / 美蓮
世紀．小食部：椰林閣．同代人．牛扒伴意粉 / 文．鄒芷茵
【明報文章】捧讀詩詠新書《差異與連結——香港七十後作家對談》，看到書中提及香港作家文青時期的編輯、出版經驗時，我不期然想起「椰林閣」的牛扒伴意粉。廉價的牛肉，伴一堆色澤暗啞的意粉。
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世紀．一一兩岸：從老照片回顧 150年前甲戌風災 / 文．何國標／編輯．孫志超、譚雅詩
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