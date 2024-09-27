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2024年9月27日星期五
黃照達
小粉人看日子
世紀．五無閒話：從「對話」開展的藝術節——印尼的Indonesia Bertutur / 文．李偉能／編輯．孫志超
世紀．五無閒話：另類的可能 / 文．俞若玫
世紀．退一步：二序瑣談 / 文．樊善標
世紀．好鳥歌：白鶺鴒在市區穿梭 / 文．Novia Yip
心理學和倫理學 / 馬家輝
他的三個女兒 / 日光
改革的內涵 / 林妙茵
英倫志願醫生 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
老 / 湯家驊
線性疊加課程 / 德叔
39和59 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
正常和瘋狂的距離（下） / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
入秋了 / 趙曉彤
前司長的勸諫 / 區聞海
露宿者 / 關銘潔
小粉人看日子 / 黃照達
【明報文章】（請看附圖）
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世紀．五無閒話：從「對話」開展的藝術節——印尼的Indonesia Bertutur / 文．李偉能／編輯．孫志超
世紀．五無閒話：另類的可能 / 文．俞若玫
世紀．退一步：二序瑣談 / 文．樊善標
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改革的內涵 / 林妙茵
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