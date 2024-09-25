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2024年9月25日星期三
莊元生
客座隨筆
世紀．星期三專題：佳士得The Henderson開幕展 看畫看瓶也看拍賣變化 / 文．馬玉江／編輯．孫志超
世紀．M+百物誌：沉澱七十載——續談早期華語電影珍藏 / 文‧譚倩婷
陌生的傳呼機 不陌生的暴力 / 文‧柏金
機場內趕作業 / 馬家輝
有一種癖好 / 黎佩芬
Starbucks．瑞幸．蜜雪冰城 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
評頭條新聞案 / 陳文敏
尊敬的Margaret / 曾信繁
個人資料 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
笑出眼淚？ / 鄭志文
尖角 / 韓麗珠
文青讀書會 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
「我有個夢」 / 子衿
節後月餅 / 莊元生
節後月餅 / 莊元生
【明報文章】秋意漸濃，自然想起童年時，在粉嶺聯和墟常見中秋節過後，月餅減價促銷，購買的多是年長窮人，節後食個月餅不過是希望增添一點喜慶而已。
相關字詞﹕
回憶
家人
中秋
客座隨筆
月餅
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世紀．星期三專題：佳士得The Henderson開幕展 看畫看瓶也看拍賣變化 / 文．馬玉江／編輯．孫志超
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未經證實 / 竟齊
評頭條新聞案 / 陳文敏
尊敬的Margaret / 曾信繁
個人資料 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
笑出眼淚？ / 鄭志文
尖角 / 韓麗珠
文青讀書會 / 魏綺珊
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