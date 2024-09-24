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2024年9月24日星期二
何思維
自由談
世紀．二元對坐：香港的宗教教育：回顧與前瞻（下） / 文．謝均才／編輯．孫志超
世紀．夕拾朝花：母語的邊界 / 文．黃念欣
鼓勵閱讀聯乘企劃 / 文．陳綺雯
別只試一試 / 馬家輝
神客戶 / 陳喜艾
關於女人 / 林妙茵
兩個赤腳的孩童 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
失去了 / 曾瑞明
喵喵咪咪麼 / 草日
侵入性乙型鏈球菌 / 鄭志文
吃在台北 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
禮教與吃人 / 區聞海
新太空經濟與香港的機遇（九） / 洪雯
重燃手帳魂 / 何思維
人生箱子 / 方小成
重燃手帳魂 / 何思維
【明報文章】遊日數天，幾個早上，吃在咖啡店，又以公共交通代步，竟接連看見東洋女郎翻看手帳。她們有年輕白領，也有中年婦人，雙手捧着小巧的記事本，目光游走於頁面，思緒都放在那彎彎曲曲的手寫字。
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世紀．二元對坐：香港的宗教教育：回顧與前瞻（下） / 文．謝均才／編輯．孫志超
世紀．夕拾朝花：母語的邊界 / 文．黃念欣
鼓勵閱讀聯乘企劃 / 文．陳綺雯
別只試一試 / 馬家輝
神客戶 / 陳喜艾
關於女人 / 林妙茵
兩個赤腳的孩童 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
失去了 / 曾瑞明
喵喵咪咪麼 / 草日
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吃在台北 / 陳增濤
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