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2024年9月20日星期五
黎凱欣
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世紀．五無閒話：歐聯新制所為何事？ / 文．李峻嶸／設計．賴雋旼／編輯．孫志超
世紀．象牙快訊：的士如何文化 / 文‧李祖喬
世紀．語文奇遇：學生筆下三代人 / 文‧甄沃奇
代代有名師 / 馬家輝
兩友所依 / 日光
美國國會中國周 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
懷舊 / 湯家驊
乘數表 / 德叔
斯大林和烏克蘭 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
窗外的景觀 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
Look Back，你還在 / 陳子謙
新太空經濟與香港的機遇（八） / 洪雯
在P健身的日子 / 劉利
一張CD兩代情懷 / 黎凱欣
一張CD兩代情懷 / 黎凱欣
【明報文章】習慣了網絡串流音樂平台的便利，手機操控無聲無息。難得復刻當年CD機聽歌時光，輕按唱機按鈕後，那種機械回彈的質感，CD旋轉的細微聲音，久違又親切，令人留戀，心情也隨之和緩從容。
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兩友所依 / 日光
美國國會中國周 / 葉劉淑儀
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