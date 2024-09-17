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2024年9月17日星期二
曾瑞明
教育心語
世紀．二元對坐：香港的宗教教育：回顧與前瞻（上） / 文．謝均才／編輯．孫志超
世紀．夕拾朝花：縱浪大化 / 文．黃念欣
精準語言 精準表述 / 文．言平
跟颱風賽跑 / 馬家輝
山崎亮 / 陳喜艾
特朗普辯論不敵賀錦麗 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
青春期實錄 / 曾瑞明
喵喵咪咪麼 / 草日
鐵鍋燉 / 鄭志文
香港文化瑰寶 / 魏綺珊
走一趟台北 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
中秋吃年糕 / 陳子謙
同是淪落人 / 劉利
火龍‧夢 / 一個火龍舞者
往昔繁華 / 莊元生
青春期實錄 / 曾瑞明
【明報文章】若你是中學老師，應該對青春期的人類不陌生。但若你家裏也有，你還是會說，原來他們是這樣的……
相關字詞﹕
心態
自由
規管
子女
脾氣
教育心語
青春期
曾瑞明
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