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2024年9月15日星期日
陳耀華
千年檔案
世紀．周日短篇：喪禮繼續進行（三） / 文．黃敏華／編輯．謝秋瑜、鄒靈璞
世紀．文字江湖：江青大姐 / 文‧鄭培凱
世紀．識小錄：魯迅過中秋 / 文‧陳子善
無中生有 / 馬家輝
打開香港 / 塵翎
「無表現」的人 / 林妙茵
塔賓學校的慘劇 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
第N次爆煲事件 / 梁嘉善
配合優化架構的學校計劃（下） / 韓孝述
威士忌，勞力士 / 石琪
喵喵咪咪麼 / 草日
2024學術年會 / 鄭志文
時代的油彩 / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
沒錢付車費 / 趙曉彤
反禮教的時光隧道 / 區聞海
塔賓學校的慘劇 / 陳耀華
【明報文章】人生最傷痛的經驗，莫過於活生生的至親，突然在眼前死去。由於太過震撼，只能在事後讓回憶沉澱下來，才可重組實况。
相關字詞﹕
家人
死亡
加沙
轟炸
學校
以色列-哈馬斯戰爭
陳耀華
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