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2024年9月14日星期六
湯才偉
教育心語
世紀．六合文藝：從《黑神話：悟空》配樂 看ACG音樂文化 / 文．洪思行／編輯．譚雅詩
世紀．客座隨筆：女僕龍的回首 / 文‧凌頌榮
世紀．文藝雜緒：書法展偶讀主席言 / 文‧旺旺
賀錦麗的性別 / 馬家輝
高汁 / 簡冬娜
賀錦麗的外交立場 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
南海外交的挫折 / 凌兵
大自然與校園的生存法則 / 湯才偉
為何國足出醜？ / 石琪
屈機 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
健身血淚 / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
低頭望明月 / 陳子謙
偶像與想像 / 黃明樂
誰有總統相 / 劉利
大自然與校園的生存法則 / 湯才偉
【明報文章】最近筆者有機會接觸外展訓練計劃，對參加者事後的憶述和轉變尤其印象深刻。
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教師
學習環境
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