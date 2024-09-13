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2024年9月13日星期五
黎凱欣
自由談
世紀．五無閒話：踏在現代門檻前：《不丹沒有槍》 / 文．丘庭傑／設計．賴雋旼／編輯．孫志超
世紀．退一步：猜謎說笑 / 文‧樊善標
世紀．好鳥歌：蒼鷺的本領 / 文‧Novia Yip
學校附近 / 馬家輝
聖馬力諾之勝利 / 日光
It's time to turn the page / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
陪審團 / 湯家驊
九九歌 / 德叔
《我會推你》 / 關麗珊
風塵 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
惡的烙印 / 韓麗珠
小島居民的情誼 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
失智入院記 / 黎凱欣
冰美 / K隆
失智入院記 / 黎凱欣
【明報文章】病房的醫生護士，都喚他「伯伯」。伯伯患上認知障礙症，神智退化至孩童程度，說着外星話，無法與外界溝通。首度緊急住院，家人安撫無效，迷惘的他掙扎要起牀，更不時伸出左手懸在半空，微微抖震。
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