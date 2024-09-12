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2024年9月12日星期四
譚允芝
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世紀．四探城市：歌劇與社會控制——那不勒斯和宗教劇的起源 / 文．譚嘉寶、李宇森／編輯．王翠麗
世紀．玻璃大叔：聖馬力諾魂 / 文‧鄧正健
親見蓮子 化身蓮蓉 / 文‧陳麗斯
當代「闖關東」 / 馬家輝
露天街市 / 屈曉彤
碎銀 / 林妙茵
誰最英俊 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
未來的Chambers / 譚允芝
鷸蚌相爭的創意 / 葉建源
環保與消費 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
小說的「靈」 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
「禮」的現代翻譯 / 區聞海
新太空經濟與香港的機遇（六） / 洪雯
雜貨架前憶當年 / 何思維
未來的Chambers / 譚允芝
【明報文章】中環核心地區租務低迷，大家都在議論即將落成的兩幢甲級商廈佔用率會有多少。新廈外觀地點都十分吸引，大律師們會動心嗎？
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大律師
辦公室
法政隨筆
法律學人@hk
譚允芝
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