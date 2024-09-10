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2024年9月10日星期二
文．W
編輯室手記
世紀．二元對坐：一為神功 二為弟子 / 文．陳觀／編輯．譚雅詩、孫志超
世紀．夕拾朝花：我AI故我在 / 文．黃念欣
大笑堂 / 文．W
健身癮患者 / 馬家輝
平機票 / 陳喜艾
做事唔叻，打嘴炮最叻 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
屠龍小隊案（二） / 吳思諾
老師的老師 / 曾瑞明
流金 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
糖尿病醫治覆蓋目標 / 鄭志文
淹沒在人海中的碎片 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
舒筋活絡心理無束縛 / 黃明樂
視覺的虛擬性 / 黃明德
快與慢 / K隆
大笑堂 / 文．W
【明報文章】小學生愛看爆笑漫畫，教育副刊組為新學年小學校園刊物《中華小學堂》蒐集資料，發現有些老生常談的通俗笑話早已在明清時期出現，還有「屎尿屁」確是恆久的笑話題材，原來古人都創意滿滿，搞搞笑笑。
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世紀．二元對坐：一為神功 二為弟子 / 文．陳觀／編輯．譚雅詩、孫志超
世紀．夕拾朝花：我AI故我在 / 文．黃念欣
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健身癮患者 / 馬家輝
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做事唔叻，打嘴炮最叻 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
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老師的老師 / 曾瑞明
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