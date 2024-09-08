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2024年9月8日星期日
梁嘉善
法政隨筆
世紀．周日短篇：喪禮繼續進行（二） / 文．黃敏華／編輯．謝秋瑜、鄒靈璞
世紀．文字江湖：繁華的汴京 / 文‧鄭培凱
世紀．識小錄：另一種《香港文學》 / 文‧陳子善
柯文哲的西裝褲 / 馬家輝
舞台 / 塵翎
美國共和黨的外交政策 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
法治與人 / 梁嘉善
配合優化架構的學校計劃（中） / 韓孝述
雲對雨，雪對風 / 石琪
喵喵咪咪麼 / 草日
世界阿茲海默症月 / 鄭志文
Di-Dar / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
永久會籍 / 陳子謙
新太空經濟與香港的機遇（五） / 洪雯
霍普與傾聽 / 劉利
法治與人 / 梁嘉善
【明報文章】律政司就非法集結案上訴，案中答辯人起初未知事關重大，直至獲上訴庭法官解釋若敗訴有可能身陷囹圄，才決定聘用律師。
相關字詞﹕
法律程序
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律師
法政隨筆
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