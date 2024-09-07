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2024年9月7日星期六
黃照達
小粉人看日子
世紀．六合文藝：從《奮青樂與路》到《山莊日記》：尋找另類香港故事 / 文．山竹／編輯．譚雅詩、孫志超
世紀．六合文藝：梅艷芳的香港記憶 / 文．麥許多
世紀．不着一字：同場放映 / 文‧邵頌雄
寶刀未老 / 文‧唐嘉晞
多出門的理由 / 馬家輝
我們仨 / 簡冬娜
海參崴，還是符拉迪沃斯托克？ / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
詩壇第一高峰 / 孫皓琛
小組學習 / 湯才偉
明星魅力萬人迷 / 石琪
受傷 / 關麗珊
氣力 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
發泄性衝動 / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
文學獎 / 趙曉彤
順風 / K隆
小粉人看日子 / 黃照達
【明報文章】（請看附圖）
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世紀．六合文藝：從《奮青樂與路》到《山莊日記》：尋找另類香港故事 / 文．山竹／編輯．譚雅詩、孫志超
世紀．六合文藝：梅艷芳的香港記憶 / 文．麥許多
世紀．不着一字：同場放映 / 文‧邵頌雄
寶刀未老 / 文‧唐嘉晞
多出門的理由 / 馬家輝
我們仨 / 簡冬娜
海參崴，還是符拉迪沃斯托克？ / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
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小組學習 / 湯才偉
明星魅力萬人迷 / 石琪
受傷 / 關麗珊
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