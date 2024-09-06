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2024年9月6日星期五
文‧甄沃奇
世紀
世紀．五無閒話：不必要的惡：略談考試的意義 / 文．李敬恒／設計．賴雋旼／編輯．孫志超、譚雅詩
世紀．象牙快訊：9月開學：研究生教育與知識觀的形成 / 文‧唐健朗
世紀．語文奇遇：老師的「療傷聖藥」 / 文‧甄沃奇
奧德修斯的歸途 / 馬家輝
白花油 / 日光
一套8冊的幸福 / 林妙茵
疫苗 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
諒過而前 / 湯家驊
旁人不能代勞 / 德叔
《愛我別走》 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
意識的地下室（上） / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
情禮，情理 / 區聞海
《不丹沒有槍》 / 黃明樂
永不墜落 / 古惜
世紀．語文奇遇：老師的「療傷聖藥」 / 文‧甄沃奇
【明報文章】各位新老師，剛入職一個星期，感覺還好嗎？能夠跟剛認識的學生好好相處嗎？還是他們已經開始讓你有點不知所措？
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世紀．五無閒話：不必要的惡：略談考試的意義 / 文．李敬恒／設計．賴雋旼／編輯．孫志超、譚雅詩
世紀．象牙快訊：9月開學：研究生教育與知識觀的形成 / 文‧唐健朗
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奧德修斯的歸途 / 馬家輝
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情禮，情理 / 區聞海
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